Odprodej nepotřebného majetku - notebook, tablet, monitor, Web kamera, HDD, tiskárna, mob. telefony, PC, motorové vozidlo

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlý osobní automobil zn. Škoda Octavia, notebooky zn. Acer, Lenovo, Toschiba Satellite, Dell Acer Aspire, Acer Travel, Acer Aspire One, externí HDD zn. Toschiba, Adata, mobilní tel. zn. Nokia 1173, Xiaomi Redmi S1, Xiaomi A6, Huawei P10, Honor 8A. Kodak, výpočetní technika (PC) černé barvy, počítačová jenotka 10 ks, tablet zn. Lenovo TB8504F, Acatel Onetouch, Samsung GT-P3100, monitor zn. Compact s web kamerou, Web kamera zn. Genius, tiskárna zn. HP, Epson Stylus. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz. Zájem lze uplatnit do 18. srpna 2021.

Lenka Smatanová 19. července 2021

