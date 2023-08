Odprodej nepotřebného majetku - mobilní telefony, notebooky, tablet, PC a fotoaparát

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé notebooky značek Asus, HP, Acer Aspirw E15Dell, Sony, tablet značky Samsung, Pregio multipad 2.8.0, stolní počítač značky HOP Pavilon, fotoaparát značky Olympus a mobilní telefony značek Samsung Note 10, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 7, Nokia TA 1004, Sony Xperia G8441, Vivo V2028, Blackview BW 5500Plus, Huawei P20, Huawei ATU-L31. Prohlídka nabízeného majetku se koná dne 28. srpna 2023. Zájem lze uplatnit do 6. září 2023 do 8 hodin. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz.

Lenka Smatanová 11. srpna 2023