Odprodej nepotřebného majetku - mobilní telefony, notebooky a tablet

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé mobilní telefony značek - Xiaomi Redmi, Realme C11, tablet značky iPed, stolní počítač značky Hall 3000 a notebooky značek - Samsung N145Plus, Lenovo Think Pad, Sony Vaivo, Asus.. Prohlídka nabízeného majetku se koná 14.října 2024. Zájem lze uplatnit do 22. října 2024. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz.

Lenka Smatanová 30. září 2024

vytisknout e-mailem