Odprodej nepotřebného majetku - mobilní telefon Huawei Y7 Prime

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje odprodává nepotřebný majetek, a to mobilní telefon Huawei Y7 Prime. Jedná se o propadlý majetek státu na základě rozhodnutí soudu. Více informací naleznete na www.uzsvm.cz › nabídka majetku státu › elektronické aukce.

Zájem lze uplatnit od 4.5.2022 do 25.5.2022 do 12:00 hod.

