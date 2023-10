Odprodej nepotřebného majetku - jízdní kolo, elektro koloběžka, notebook a stolní PC

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé jízdní kolo značky Arcore, elektro koloběžku, notebook značky Think Pad a stolní PC značky Tech. Prohlídka nabízeného majetku se koná 16. října 2023. Zájem lze uplatnit do 27. října 2023. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz.

Lenka Smatanová 3. října 2023