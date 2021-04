Odprodej nepotřebného majetku - automobily, motocykly

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlý osobní automobil zn. Citroen C4 Picasso, Dacia Sandero, Renault Espace, Peugeot 206, Škoda Fabia a motocykly zn. Honda XL 1000V Varadeo, KTM 450, Honda CBR 600F. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz. Zájem lze uplatnit do 30. dubna 2021 do 8:00 hod.

Lenka Smatanová 8. dubna 2021

