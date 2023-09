Odprodej nepotřebného majetku - automobily, elektro koloběžka, kola, notebook a stolní PC

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlé automobily zanček - Hyundai Coupe, Audi A6, Audi A6 Avant, Opel Meriva, Škoda Fabia, VW Pasat, VW Caravale, elktro koloběžka, horské kola značek - Arcore, Creativ City, Giani Bugno, Specialized, Specialized Crosstrail, MRX Race Elite, notebook značky Think Pad a stolní počítač značky Tech. Prohlídka nabízeného majetku se koná dne 22. září 2023. Zájem lze uplatnit do 2. října 2023. Více informací viz elektronické aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz.

Lenka Smatanová 7. září 2023