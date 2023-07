Odprodej nepotřebného majetku - automobil, výpočetní technika, HDD, fotoaparát

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje odprodává nepotřebný majetek na základě rozhodnutí soudu, státu propadlý osobní automobil tov. zn. Peugeot 607, notebooky zn. Acer, Asus, externí HDD zn. Seagate, PC černé barvy, PC bez ozn., PC zn. LG, PC zn. Gigabite, digitální fotoaparáty zn. Olympus 500UZ, 570UZ a 590UZ. Více informací viz. elektronická aukce v nabídce majetku státu na www.uzsvm.cz. Zájem lze uplatnit do 4. srpna 2023 do 08,00 hod. Lenka Smatanová 04.07.2023.

