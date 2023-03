Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odprodej nepotřebného majetku - 22 x dopravní prostředek

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - č. j. KRPP-18802-17/ČJ-2023-0300AO

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje vyhlašuje výběrové řízení na odprodej 22 kusů vyřazených služebních vozidel a vozidel jako majetku státu, propadlého nebo zabraného v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení. Vozidla budou prodávána jako soubor 22 kusů zájemcům z řad fyzických a právnických osob výběrovým řízením na základě veřejné soutěže za nejvyšší nabídnutou cenu.

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou k nahlédnutí na úřední desce Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Plzeň 30628, Nádražní 2, na centrální adrese (http://www.centralniadresa.cz), na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve

věcech majetkových (http://nabidkamajetku.cz), na resortních internetových stránkách (http://www.policie.cz) a na rezortních intranetových stránkách – server KŘ policie Plzeňského kraje.



Prohlídka vozidlel se koná v objektu KŘ policie Plzeňského kraje v Kozolupy 120, PSČ 33032 dne 14. dubna 2023 v době od 9.00 do 11.00 hodin. Prezentace k prohlídce u vstupu do objektu v době 8.45 do 9.15 hodin.

Lhůta k podání nabídek končí dne 21. dubna 2023 do 9.00 hodin.

