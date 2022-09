Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odnesli zajímavý lup

BRNO: Skupině zlodějů přinesla noční výprava do obchodního centra šperky za více než pět miliónů.

S opravdu zajímavou kořistí odešla z víkendové zlodějské výpravy do klenotnictví v obchodním centru v Řečkovicích nejméně pětice zlodějů. Kuklami a kapucemi maskovaní pachatelé byli dokonale připraveni. Dvě hodiny po sobotní půlnoci zatarasili příjezdové cesty k centru zapálenými pneumatikami a následně násilně vstoupili jedním z nouzových vchodů do přízemí hlavní budovy. V ní zamířili přímo k tamnímu klenotnictví. Velkými kladivy rozbili vitríny a sebrali plata s vystaveným klenotnickým zbožím. Čtyři zloději pracovali, další pak s motorovou pilou v ruce byl připravený v případě potřeby zasáhnout. Během několika desítek sekund zloději nacpali odcizené věci do přinesených tašek a zadním nouzovým vchodem zmizeli. Podle prodejce se ztratilo zboží za více než pět miliónů korun. Celková škoda bude ještě vyšší. Do ní je nutné zahrnout také náklady na opravu poničeného vybavení. Kriminalistům se v průběhu vyšetřování podařilo zjistit, že skupina zlodějů zamířila do lesa směrem na Mokrou horu a Jehnice. Cestou totiž pachatelé ztratili několik platíček s odcizenými šperky. Podařilo se také v dané oblasti nalézt část vybavení, kterým se dostávali do vitrín. Vyšetřovatelé se domnívají, že v uvedených obcích nebo jejich okolí, by mohli mít připravené vozidlo, s kterým odjeli. Uvítají na tísňové lince 158 také případné informace o pohybu podezřelých osob či vozidla. Police děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 7. září 2022

