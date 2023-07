Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Odnesli si, na co dosáhli

CHOMUTOVSKO - Vloupání mají na svědomí sourozenci; Okradla nevlastního otce.

Chomutovští policisté objasnili vloupání do večerky, ke kterému došlo koncem srpna na sídlišti Březenecká v Chomutově. Původně neznámý pachatel v nočních hodinách vypáčil mříže chránící sklepní okno večerky umístěné v prostorách panelového domu. Po otevření okna pak z prostoru prodejny odcizil asi 150 kusů „pytlíkových“ polévek a 9 krabic s různými dětskými hračkami, vše v hodnotě bezmála 8 tisíc korun. Další škoda ve výši 3.700 korun byla způsobena poškozením mříží, okna a regálů při násilném vniknutí.

Na základě oznámení začali policisté krádež prověřovat a šetřením zjistili, že se jí měli dopustit dva sourozenci z Chomutova. Jedná se o muže ve věku 45 a 34 let, kteří se k vloupání posléze přiznali. Zboží z prodejny se jim prý podařilo vytáhnout otevřeným oknem za pomoci klacku. Ne že by cílili zrovna na polévky a hračky, odnesli si prostě to, na co dosáhli.

Policisté oběma bratrům sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Mladšímu z nich za ni soud může uložit až tříletý trest, a to kvůli jeho předchozí majetkové trestné činnosti. Druhému sourozenci hrozí v případě prokázání viny odnětí svobody až na dva roky.

Okradla nevlastního otce

Podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku čelí 27letá žena z obce na Kadaňsku. Podle zjištění policistů měla dotyčná, která občas bydlí u své matky a nevlastního otce, tomuto sebrat platební kartu. Z té pak postupně z různých bankomatů zejména v Chomutově, ale i v Žatci, vybrala celkem 32 tisíc korun. Až za pár dní muž zjistil, že z bankovního účtu mizí jeho úspory a obrátil se na banku a policii. Pak už nemělo cenu zapírat a mladá žena se přiznala, že kartu bez vědomí nevlastního otce použila k několika výběrům. Peníze prý potřebovala k úhradě dluhů a chtěla je později vrátit. V případě odsouzení jí za popsané jednání hrozí až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 27. července 2023

