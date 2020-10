Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odnesl více než čtvrt miliónu korun

BRNO VENKOV: Zloděj využil na Tišnovsku neopatrnosti a důvěřivosti podnikatele.

Na svou neopatrnost a důvěřivost doplatil v malé obci na Tišnovsku třiapadesátiletý podnikatel. Zatím neznámý pachatel totiž využil skutečnosti, že muž nezajistil vstupní dveře do sídla firmy. Pohodlně a s potřebnou porcí drzosti se tak dostal do kanceláře, v níž odcizil majitelovu peněženku s nemalou finanční hotovostí a osobními doklady. V místnosti také objevil odloženou další finanční hotovost. Jako prémii pak sebral i tři kartóny cigaret. Podnikateli a jeho firmě způsobil škodu za více než čtvrt miliónu korun. Složitěji se za výrazně menším lupem dostával v Opatovicích pravděpodobně jiný zloděj. Ten musel nejdříve překonat plot, aby se do kanceláře tamní firmy dostal po násilném otevření okna. Místnost prohledal a v jedné ze zásuvek objevil a odcizil složku s finanční hotovostí. S lupem asi úplně nebyl spokojený, navíc totiž poničil datové zařízení a monitor počítače. Škoda je více než sedmdesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 22. října 2020

