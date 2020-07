Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odnesl si pětimístnou částku

BRNO: Rakouští kriminalisté získali DNA lupiče z banky v příhraničním Laa an der Thaya.

Rakouští kriminalisté vyšetřují případ loupežného přepadení, které se stalo v pátek 26. června 2020 krátce před polednem v bance v příhraničním Laa an der Thaya. Zatím neznámý muž tam přišel k peněžní přepážce, aniž by promluvil, přiložil na plexisklo přepážky papír s nápisem: Přepadení, mám zbraně a dynamit. Všechny peníze! (Überfall, Habe Waffen und Dynamit, Alles Geld). Pokladní banky v obavě, že muž opravdu zaútočí, mu vydala pětimístnou finanční hotovost. Lupič požadoval peníze na vzdálené přepážce, takže ani spolupracovníci si zprvu ničeho podezřelého nevšimli. Potom z místa odešel. Asi čtyřicetiletý pachatel, který je přibližně 175 centimetrů vysoký, měl na sobě tmavou bundu s kapucí, tmavé kalhoty a tmavé boty. Na hlavě kšiltovku, na očích černé brýle a na rukou tmavé rukavice. Kriminalisté se domnívají, že pachatel by mohl být Čech, případně by mohl mít vztah k České republice. Na místě zajistili pachatelovu DNA a za informace vedoucí ke zjištění jeho totožnosti je vypsána odměna jeden tisíc euro.

Poznatky k pachateli je možné sdělit na policejní tísňovou linku 158.

por. Bohumil Malášek, 13. července 2020

Související dokumenty odnesl_1307.mp3

Velikost souboru:913,3 KB / formát MP3

LP_Laabank.mp4

Velikost souboru:36,2 MB / formát MP4

