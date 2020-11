Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Odnesl nářadí

Písek – Bernartice – Pachatel se dostal do areálu firmy, do zasedací místnosti i do skladu.

Škodu dosahující ke 130 000 korun způsobil zatím nezjištěný zloděj, který se v době od 21. do 22. listopadu vloupal do areálu a objektů firmy v Bernarticích. Pachatel poškodil oplocení, u budov okna, dveře, zámky i mříže. Násilně se dostal do zasedací místnosti a také do skladu, kde odcizil různé nářadí.

Na místo činu vyjížděli milevští policisté i kriminalistický technik a policejní psovod se služebním psem. Prošetřování okolností případu a pátrání po pachateli pokračuje.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

25. listopadu 2020

vytisknout e-mailem