Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odnesl i obrazové rámy

BRNO: Zloděj odešel ze sklepa v centru Brna s neobvyklým lupem.

Opravdu s neobvyklým lupem odešel z výpravy do Kounicovy ulice zatím neznámý pachatel. Do bytového domu v samém centru Brna se dostal jednoduše, když pohodlně prošel nezajištěnými vstupními dveřmi. Do sklepa vniknul po násilném otevření dveří. V jedné z kójí se mu zalíbil starožitný konferenční stolek a k němu dvě židle. Možná pro umělecké vyžití pak sebral i dvanáct odložených dřevěných obrazových rámů. Dvaašedesátiletá majitelka si odcizené věci cení na nejméně dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 27. února 2023

