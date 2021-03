Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odnesl hned dvě sady pneumatik

BRNO VENKOV: Zloděj se v Modřicích dokonale připravil nadcházející pneumatik.

Se zimními pneumatikami si asi bude muset ještě nějakou dobu vystačit majitel osobního automobilu Mercedes. Zatím neznámý pachatel se do jeho auta odstaveného v Modřicích dostal v noci po poničení okna zadních dveří. Z kufru odcizil sadu letních pneumatik i s disky. Majiteli tak způsobil škodu za nejméně patnáct tisíc korun. To ale zloději nestačilo. Stejným způsobem vnikl do vedle zaparkovaného osobního auta stejné značky a typu. Z něj odcizil sadu již opotřebovaných pneumatik pro Audi TT a z předních dveří tři originální reproduktory. Škoda je rovněž asi patnáct tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 15. března 2021

Související dokumenty odnesl_1503.mp3

Velikost souboru:547,3 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem