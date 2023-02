Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odmítl před sebe pustit cizí ženu

SOKOLOVSKO – Fyzicky ho napadl její bývalý druh.

Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví pětatřicetiletému muži ze Sokolovska.

Podezřelého muže měla ve druhé polovině října loňského roku krátce po šestnácté hodině telefonicky kontaktovat jeho bývalá družka. Ta mu měla sdělit, že se nachází na jednom z úřadů v Chodově na Sokolovsku, kde jí před sebe ve frontě odmítl pustit osmačtyřicetiletý muž, který již čekal ve frontě. Následně se měl na místo dostavit ženy bývalý přítel, který se jí zeptal, o koho se jedná. Když mu žena ukázala, kdo jí před sebe nechtěl pustit, odešel podezřelý muž ven před úřad. Poté, co osmačtyřicetiletý muž vyšel ven, byl okamžitě fyzicky napaden ze strany pětatřicetiletého muže. Ten ho měl udeřit nejméně ve dvou případech pěstí do oblasti hlavy, přičemž napadený muž upadl na zem. Poté měl ještě do ležícího muže jednou kopnout a z místa následně odjet.

Napadený muž byl následně převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice na ošetření. Vzhledem ke způsobeným zraněním byl osmačtyřicetiletý muž jeden měsíc a pět dní v pracovní neschopnosti.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

1.2.2023

