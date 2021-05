Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Odmítal zaplatit za taxi z Prahy

PARDUBICKÝ KRAJ - Taxikář vezoucí zákazníka z Prahy do pardubické části Svítkov málem nedostal zaplaceno, proto volal na linku 158 s žádostí o pomoc. Zákazník byl údajně nepříjemný, agresivní a odmítal zaplatit. Operační důstojník na místo vyslal hlídku, ale záhy ji mohl odvolat. Jakmile klient taxislužby zaznamenal hrozící příjezd policistů, změnil svůj postoj a zaplatil, co taxikář požadoval. Policisté tedy na místo vůbec nedojeli a taxikář se mohl vrátit zpět do místa svého stanoviště.

Podobných oznámení jsme jen včera přijali několik:

- Na linku 158 volala seniorka, že jí někdo bouchá na okna, ale policisté nikoho v místě ani okolí nenašli. S ženou se domluvili, aby ihned znovu zavolala, jakmile se situace bude opakovat.

- V 17:15 jsme přijali hovor týkající se napadení nezletilého chlapce v Jevíčku, ale záhy vyšlo najevo, že nikdo napaden nebyl. U bytových domů stály 4 osoby, kterých se děti bály.

- Další oznámení se týkalo jízdy dětí osobním vozidlem Škoda Felicia červenočerné barvy po polních a lesních cestách v okolí Vranové Lhoty a Trnávky. „Kluci“ měli nejspíš štěstí, policisté je už na místě nepotkali, ale mohou si být jisti tím, že se na uvedenou lokalitu zaměří. Mimo komunikaci sice řidičské oprávnění nepotřebují, ale je třeba myslet na to, že na některá místa osobním vozidlem vjet nesmí, i že by mohli poničit něčí majetek (v případě jízdy po polích či loukách).

- Před 18. hodinou zavolal na tísňovou linku řidič stojící u železničního přejezdu v Chrasti, že už 15 minut bliká červená, ale žádný vlak nejede. Na místo vyjeli kolegové z obvodního oddělení, byl vyrozuměn i drážní dispečer, který uvedl, že je vše v pořádku. Nemýlil se, na místě už oznamovatel nebyl a přejezd byl průjezdný.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

7. května 2021

