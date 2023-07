Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odměna pro žáky zapojených do projektu Ajaxův zápisník

KARLOVARSKÝ KRAJ – Děti si užily den plný soutěží a zábavy.

Každý nový školní rok jdou policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje do škol se svým projektem Ajaxův zápisník II., a to díky finanční podpoře Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ani ve školním roce 2022/2023 tomu nebylo jinak. Žáci třetích tříd zapojených základních škol dostali na začátku tohoto školního roku od policejních preventistů pracovní sešit, který je například seznamuje se základními zásadami bezpečnosti, s morálním chováním nebo je učí o tom, co je právní vědomí aj. S tímto pracovním sešitem společně pracovali po celý školní rok. K tomu dostali mimo jiné i Ajaxův diář na školní rok 2022/2023, kde našli např. důležitá telefonní čísla, jak volat na tísňové linky, seznámili se s dopravními značkami a připomněli si základní výbavu jízdního kola. Zaznamenávat si pak do něj mohli různé poznámky, úkoly či školní výsledky. K tomu obdrželi i Ajaxovo propisovací tužku.

Na konci školního roku proběhl v každém okresu tzv. „Den s Ajaxem“, který je každoročně pořádán jako odměna všem žákům za jejich celoroční práci. Jako první byl připraven tento den ve Františkových Lázních, na kterém spolupracovali i místní městští strážníci. Druhý den proběhl v Karlových Varech ve Světě záchranářů a i tento den byl zorganizován společně s Městskou policií Karlovy Vary. Poslední třetí den proběhl v Sokolově na hřišti místní základní školy ve spolupráci s hasiči a záchranáři. Děti v těchto dnech provázely zajímavé ukázky práce policistů, hasičů i záchranářů, musely plnit různé úkoly a samozřejmě je na konci čekala malá odměna v podobě dárkových předmětů a sladkostí. Počasí nám přálo a věříme, že se tyto dny všem dětem líbily.

Teď už mají děti prázdninový odpočinek a my se na ně opět těšíme v novém školním roce.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

3. 7. 2023





