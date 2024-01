Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odlétnutý led zasáhl projíždějící vozidlo, řidička skončila v nemocnici

BŘECLAVSKO: Policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 08.01.2024 na silnici I. třídy č. 55 ve směru od obce Břeclav na Hodonín.

Policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 08.01.2024 na silnici I. třídy č. 55 v 131,4 km, a to ve směru od obce Břeclav na Hodonín, konkrétně se jedná o úsek v blízkosti nájezdu na D2 ve směru na Bratislavu. Řidička osobního vozidla značky Hyundai I10 jela ve směru z Břeclavi na Hodonín a z protijedoucího nákladního vozidla s návěsem odlétl z návěsu kus zmrzlého ledu, který řidičce spadl na kapotu i do čelního skla, které led rozbil. Vlivem poškození čelního skla došlo k poranění řidičky, která byla na místě ošetřena a následně převezena do nemocnice. Podle prvotních informací měl led odlétnout z plachty návěsu nákladního vozidla bílé barvy.

Pokud jste daným místem projížděli a můžete nám poskytnout informace důležité k objasnění této dopravní nehody, ozvěte se nám, prosím, na níže uvedené kontakty. Policisté také uvítají záznamy z palubních kamer vozidel, které zachycují tuto dopravní nehodu. Ozvat se můžete policistům z dopravního inspektorátu na tel. 974 632 260 nebo 602 469 135, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme Vám za spolupráci.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 10. ledna 2024

Odkazy do noveho okna vozidlo po nehodě Detailní náhled vozidlo po nehodě Detailní náhled

vytisknout e-mailem