Odkaz na zveřejněnou informaci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„Žádám o zaslání odkazu, kterým byla v souladu s §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněna poskytnutá informace, viz dokument v příloze č. j. XXX-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne 2.7.2021, způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a zaslala žadateli požadovaný odkaz na zveřejněnou informaci.

https://www.policie.cz/clanek/stiznosti-a-personalni-informace.aspx

K obsahu zveřejněné informace povinný subjekt konstatoval, že Policie České republiky je povinna při zveřejňování informací poskytnutých na žádost respektovat ochranu osobnosti a osobních údajů podle příslušných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to jak ve vztahu k žadateli, tak ve vztahu k osobám žádostí dotčeným. V tomto případě obsahují poskytnuté informace osobní údaje dotčené osoby a jejich zveřejnění by způsobilo intenzivnější dopad do osobnostních práv této osoby, nežli poskytnutí jednomu žadateli na základě žádosti. Z tohoto důvodu byla ve vztahu k osobním údajům dotčené osoby zveřejněna pouze doprovodná informace vyjadřující obsah poskytnutých informací.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 13. 9. 2022

