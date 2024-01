Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Odjíždíte na pololetní a jarní prázdniny?

PRAHA VENKOV-JIH – V následujícím období se řada obyvatel našeho regionu připravuje v souvislosti s „pololetními a jarními prázdninami“ na rekreační pobyty do různých koutů naší republiky, či zahraničí, zejména v horských oblastech.

Před odjezdem je dobré si připomenout několik preventivních rad, a to nejen v souvislosti s bezpečnou cestou vozidlem do hor, ale i se zabezpečením svého obydlí. Provoz na pozemních komunikacích se totiž v tomto období stává náročnější, a tímto dochází i ke zvýšení rizika nehodovosti.

Zde je několik základních rad pro řidiče, než se vydají na cestu.

Seznámit se s plánovanou trasou jízdy, po které chcete cestovat do cílové destinace.

Pokud jedete do zahraničí, zjistěte si informace k pravidlům silničního provozu, která platí v cílové destinaci, ale i na území států, kterými třeba jen projíždíte.

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách doporučujeme řidičům, aby si předem zjistili, zda trasa jejich jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná. Sledovali aktuální dopravní zpravodajství ve sdělovacích prostředcích.

Před jízdou si zkontrolovali vybavení svého vozidla a případně doplnili vše potřebné pro provoz v náročných povětrnostních podmínkách. Řidiči by především neměli zapomenout přezout všechna kola na zimní pneumatiky, mít alespoň polovinu nádrže a při jízdě do hor se vybavit sněžnými řetězy.

Před jízdou si dostatečně odpočiňte. Během jízdy nepřeceňujte své síly, pokud se u vás dostaví příznaky únavy, zastavte na bezpečném místě. Krátká přestávka za účelem občerstvení je bezpečnější, než se tomuto oddávat za jízdy.



K zajištění obydlí před odjezdem z domova doporučujeme.

Zkontrolujte uzavření všech oken, stáhnutí bezpečnostních rolet a uzamčení objektu.

Zbytečně neupozorňovat na nepřítomnost, například sdílením na sociálních sítích, namluvením o době nepřítomnosti na telefonní záznamník, či umístěním vzkazu na dveře nebo poštovní schránku.

Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí, případně vám vybírala poštovní schránku.

Zkontrolovat funkčnost nainstalovaných bezpečnostních systému či alarmů a nezapomenout je aktivovat.

Využít můžete i elektronická zařízení, která v nepravidelných intervalech zapínají světla, televizi, atd., a tím vytvářejí zdání, že je byt nebo dům obydlen.

Další preventivní tipy, jak správně a prakticky zabezpečit svůj majetek naleznete na www.stopvloupani.cz nebo v mobilní aplikaci ,,Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play i App Store.

Jakékoliv preventivní opatření, které využijete k zabezpečení bytu nebo domu, může pachatele odradit, či mu to znesnadní přístup do vašeho obydlí. Pokud při návratu domů zjistíte, že došlo k vloupání, ihned zavolejte na linku 158. Nedoporučujeme do takového objektu vstupovat. Vyčkejte příjezdu policistů v blízkosti domu, bytu a popište jim vše potřebné (popis pachatele, směr jeho útěku, auto apod.). Před příjezdem hlídky, pokud už jste v objektu, nemanipulujte s předměty a nic neuklízejte.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

26. ledna 2024

