Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Odjeli s půjčeným vozíkem

MOSTECKO - Teď jim hrozí vězení.

Policisté z obvodního oddělení Zahradní předali sdělení podezření bratrům, oba ve věku 19 let, ze spáchání přečinu krádeže. Na samotném závěru minulého pracovního týdne se vydali koupit interiérové dveře do jednoho z mosteckých hobby marketů. Před prodejnou si zapůjčili nákupní paletový vozík a společně se vydali pro dveře. Po zakoupení zboží se měli rozhodnout, že dveře naloží do nákladního vozidla i s vypůjčeným vozíkem, a to i přesto, že si před obchodem přečetli varující informaci o krádeži. Oba pak jeli do Lomu u Mostu, kde chtěli nákup složit. Tam byli ale zadrženi přivolanou policejní hlídkou, protože transportní vozík má hodnotu 13 tisíc korun. Pak si prý uvědomili, že udělali zřejmě hloupost. Ta je může stát v případě odsouzení až dva roky vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

22. dubna 2024

vytisknout e-mailem