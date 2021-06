Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odjel směrem do Česka

BRNO: Lupič získal v bance v Retzu desetitisícovou finanční hotovost (video).

Zajímavý obnos si 12. května krátce před polednem odnesl z banky v rakouském Retzu zatím neznámý pachatel. Asi třicetiletý muž předal u přepážky úřednici list papíru se sdělením, že má v tašce dynamit a požaduje peníze. Z igelitové tašky pak následně vytáhl krátkou střelnou zbraň, kterou mířil na úřednici. Ta mu vydala desetitisícovou finanční hotovost. Lupič potom z banky odešel. Rakouským kriminalistům se podařilo od svědků zjistit, že muž před pobočkou tamní Raiffeisenbank nasedl do osobního automobilu Škoda Fabia II červené barvy novějšího výrobního provedení. Od banky odjel do Mitterretzbachu a k česko – rakouským hranicím. Je velmi pravděpodobné, že hranici překročil mezi oficiálními hraničními přechody Mitterretzbach a Kleinhaugsdorf. Na české straně se mohl objevit v obcích Hnanice, Šatov či Havraníky. Lupič je střední postavy se světlými vlasy. Má ostře modré výrazné oči. Byl oblečený do tmavých kalhot a černé mikiny s kapucí a zipem. Na hlavě měl šedou kšiltovku s nápisem Hilfiger a na nohu černé boty se dvěma bílými pruhy a logem krokodýla. Rakouští kriminalisté se právem domnívají, že lupičem může být český občan.

Raiffeisenbank vypsala odměnu tisíc pět set euro za informace vedoucí ke zjištění totožnosti pachatele.

Informace k loupežnému přepadení, především k totožnosti pachatele, můžete sdělit spolupracujícím českým kriminalistům na policejní tísňovou linku 158.

por. Bohumil Malášek, 24. června 2021

