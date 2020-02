Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Odjel s bavorákem

BRNO VENKOV: Majitel motocyklu hlásí škodu za nejméně čtvrt miliónu korun.

Pravděpodobně dobré informace a jasný cíl měl zatím neznámý pachatel, který se vydal do Ivančic. Tam se dostal po násilném otevření dveří do bytového domu. V něm pak zamířil do suterénu do podzemních garáží. V nich našel odstavený motocykl BMW, který pravděpodobně dokázal nastartovat a po pohodlném otevření zevnitř nezajištěných vrat odjel. Zloději se k odjezdu na motocyklu hodila také odložená přilba. Sedmapadesátiletému majiteli zloděj způsobil škodu za nejméně čtvrt miliónu korun.

por. Bohumil Malášek, 3. února 2020

Související dokumenty odjel_0302.mp3

Velikost souboru:466,4 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem