Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Odhalena dvě tábořiště v CHKO Brdy

PŘÍBRAMSKO - Romantiku ve hvozdech přírody ukončil příjezd policejní hlídky.

V sobotu 24. srpna vyjížděli policisté ve večerních hodinách do Chráněné krajinné oblasti Brdy kvůli monitorovacím letům s dronem, které byly zaměřeny na odhalování rozdělaných ohňů. Přitom objevili dvě tábořiště nedaleko vrcholu Houpák. Na místo okamžitě vyjela pozemní hlídka. Oheň zapálený táborníci neměli, v CHKO je však zakázané i stanování.

Dvě dvojice ve věku 20 – 30 let svým jednáním porušily lesní zákon a ve správním řízení jim hrozí pokuta až pět tisíc korun. Pokud by měly navíc rozdělaný oheň, pokuta by byla do výše 15 tisíc korun. V loňském roce řešili policisté z obvodního oddělení Příbram-venkov celkem deset případů táboření s rozdělaným ohněm v lese.

Bezpilotní prostředky se používají kromě kontrol chráněné oblasti také k pátracím akcím, k dokumentaci závažných dopravních nehod, k ohledání některých míst trestných činů, v zimě při kontrolách opuštěných rekreačních oblastí a v letošním roce byly zapojeny i k dohledu nad bezpečností silničního provozu, kde sledují např. nebezpečné předjíždění, telefonování za jízdy, nepřipoutání bezpečnostními pásy.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

28. srpen 2019

