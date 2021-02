Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Odešel od otevřeného automobilu

BEROUNSKO – Pět minut stačilo zloději, aby vnikl do neuzamčeného vozidla.

V pátek 29. ledna 2021 se na berounské policisty obrátil sedmačtyřicetiletý muž z Prahy, aby oznámil, že byl okraden na Husově náměstí v Berouně. Oznamovatel v době do 12:00 do 12:05 hodin zaparkoval na tomto náměstí své služební vozidlo Iveco Daily, a aniž by ho zamkl, šel předat jako kurýr přepravní společnosti adresátovi zásilku. Toho využil zatím nezjištěný pachatel, který vnikl do otevřeného automobilu, ze kterého odcizil volně odložený mobilní telefon a čtečku balíků. Škoda na odcizení byla vyčíslena na 23.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a jelikož se pachatel skutku dopustil za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (publikováno ve Sbírce zákonů pod 391/2020 Sb.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od případných svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedeného vozidla v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Beroun, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 872 700. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Dále přinášíme jednoduchá pravidla na ochranu svých věcí!

Automobil vždy zamykejte.

Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle.

Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle, ani když od svého vozu odcházíte jen na malou chvíli. Zbytečně neriskujte!

Nenechávejte zavazadla tak, aby byla kolemjdoucím na očích!

Zkontrolujte uzavření oken vždy, když se vzdalujete od vozu, byť jen na chvíli.

Pokud parkujete v místech, kde dochází často ke krádežím vozidel, zajímejte se o bezpečnější systém uzamykání.

Technický průkaz a jiné doklady noste s sebou, neukládejte ho v palubní přihrádce.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. února 2021

