Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Odemčený dům přilákal zloděje

J.Hradec – Dačice - Kdosi odcizil 63 000 korun, neviděli jste pachatele?

Dačičtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, který v době od 15:00 hodin dne 19. června do 13:30 hodin dne 23. června využil odemčených vstupních dveří do domu v obci Chlumec na Dačicku. Zde prošel chodbami až k dalším neuzamčeným dveřím, kde ve zdejším botníku nalezl klíč od uzamčených vstupních dveří do bytových prostor. Nalezeným klíčem odemkl a vnikl do bytových prostor. Zde odcizil z neuzamčeného baru finanční hotovost v celkové výši 63 000 korun ku škodě poškozeného. Spokojen se svým lupem dveře uzamkl, klíč vrátil na původní místo a zmizel neznámo kam.

Pokud máte informace vedoucí k dopadení pachatele, sdělte je dačickým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme.

Občané, budte obezřetní, řádně zamykejte svá obydlí a klíče od vstupních dveří noste vždy s sebou. Předejdete tak možnému vykradení vašeho bytu či domu!

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

24. června 2020

