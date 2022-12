Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizili téměř 300 litrů nafty

SOKOLOVSKO – Přitom poškodili nádrž.

Policisté z obvodního oddělení Kraslice sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci třem mužům ze Sokolovska ve věku 20, 20 a 21 let.

Tojice mužů se měla v první polovině listopadu v nočních hodinách zaměřit na naftu z nákladního automobilu. Společně si měli při jízdě automobilem vyhlédnout zaparkovaný kamion s přívěsem v menší obci na Sokolovsku. Poté, co k němu došli, násilím vytvořili v nádrži prostor, čímž jí poškodili. Z té následně nechali naftu odtékat do připravených kanystrů a plastových lahví. Odcizit se jim nakonec podařilo téměř 300 litrů nafty, přičemž na místě zanechali další čtyři plné plastové lahve a jeden kanystr, které se jim zřejmě už do auta nevešly. Odcizenou naftu poté odvezli do místa bydliště jednoho z mužů, kde jí schovali. Následující den naftu prodali.

Svým jednáním způsobili škodu na poškozené nádrži téměř 85 tisíc korun a na odcizené naftě 15 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí mužům ve věku 20 a 21 trest odnětí svobody až na dva roky. Druhému dvacetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

22.12.2022

