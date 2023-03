Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Odcizili pásový bagr

Českokrumlovsko – Čtveřici pachatelů hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově trestně stíhají čtveřici pachatelů, které viní ze spáchání přečinu krádež. K té došlo začátkem dubna loňského roku v obci Křemže na Českokrumlovsku. Pachatelé zde využili toho, že jeden z nich disponoval shodným klíčem, kterým si otevřeli vstupní vrata na dvůr domu, odkud následně odcizili pásový bagr v hodnotě nejméně 450 000 korun. Obvinění bagr nejdříve částečně přestříkali barvou a poté ho naložili na dvouosý přívěs a odvezli do Ostravy.

Kriminalistům v tomto případu hodně pomohl majitel odcizeného bagru, který na základě kamerových záznamů zjistil, jakým vozidlem pachatelé bagr do Ostravy vezli. Dále se mu podařilo zjistit, že si pachatelé vozidlo vypůjčili v půjčovně. Kriminalistům pak stačilo pouze to, počkat si na pachatele v půjčovně vozidel, kde je následně při vracení vozidla zadrželi. Dva ze čtveřice pachatelů jsou trestně stíhaní ve výkonu trestu odnětí svobody. Zbylé dva kriminalisté stíhají na svobodě. Pachatele nyní čeká soud, kde jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

22. března 2023

