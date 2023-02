Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizili osobní a nákladní automobil

SOKOLOVSKO – K tomu také přívěsný vozík.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třem mužům ze Sokolovska ve věku 26, 29 a 32 let. Mladší dvojici mužů dále sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Nejmladšímu šestadvacetiletému muži policisté dále sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Dvaatřicetiletý muž měl přivést svého známého devětadvacetiletého muže v polovině ledna letošního roku na Sokolovsku k areálu jedné z firem. Ten měl následně do areálu vstoupit. Poté měl rozbít okno, čímž vniknul do budovy sloužící pro zaměstnance. V jedné z místností měl odcizit klíče od vozidla značky Volkswagen, které bylo v areálu zaparkované. Devětadvacetiletý muž tedy přišel k vozidlu, za které ještě zapřáhl vedle stojící přívěsný vozík, přičemž měl s vozidlem z areálu odjet na předem domluvené místo. Za ním měl jet ve svém vozidle dvaatřicetiletý muž. Po příjezdu na domluvené místo měl na oba muže čekat nejmladší z nich. Ten měl následně nasednout do odcizeného vozidla, které převezl a zaparkoval na odlehlém místě na Sokolovsku.

Poté se trojice mužů měla opět vydat do stejného firemního areálu. Devětadvacetiletý muž měl opět vniknout do areálu a do budovy, kde odcizil klíč od nákladního vozidla značky Volkswagen. Ty měl předat šestadvacetiletému muži, který s vozidlem odjel. Nákladní vozidlo se měli pokusit v jednom městě na Sokolovsku prodat, což se jim nepodařilo, a tak ho nechali na místě odstavené. Odcizený osobní automobil i s přívěsným vozíkem měli následně zaparkovat před jedním z restauračních zařízení v Sokolově.

Policisté se začali případem okamžitě zabývat a na základě oznámení od dvaačtyřicetileté ženy ještě tentýž den osobní automobil s přívěsným vozíkem vypátrali v Sokolově. Na vozidle i přívěsném vozíku se navíc nacházely registrační značky patřící jiným vozidlům. O několik dní později policisté operativním šetřením vypátrali také odstavený nákladní automobil, a to v jedné obci na Sokolovsku.

Svým jednáním měli způsobit celkovou škodu přibližně 130 tisíc korun.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobili větší škodu.

nprap. Jan Bílek

28.2.2023

