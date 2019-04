Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizili několik kartonů cigaret

SOKOLOVSKO – Způsobili škodu téměř 6 tisíc korun.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 24letého, 27letého a 29letého muže ze Sokolovska jako obviněných ze spáchání přečinu Krádež.

Obvinění muži měli v listopadu loňského roku odcizit šest kartonů cigaret z čerpacích stanic v obci Hraničná. Během dvou večerních hodin měli přijít nejdříve do jedné čerpací stanice, do které přišli za tuto dobu třikrát, a pokaždé měl jeden z mužů odcizit karton cigaret. Kartony s tabákovými výrobky měli muži schovat pod svůj oděv a bez zaplacení odejít pryč. Za tuto dobu měli přijít i do další benzinové čerpací stanice a z té odcizit jeden karton cigaret. Všechny odcizené kartony s cigaretami měli schovat poblíž prodejny. Krádeže se obvinění dopustili i přesto, že za přečin Krádež byli za poslední tři roky Okresním soudem v Sokolově potrestáni. Svým jednáním způsobili majitelům benzinových čerpacích stanic škodu téměř 6 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí všem třem mužům trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

1. 4. 2019

