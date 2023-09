Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizili motorová vozidla

CHEBSKO – Mladší muž skončil ve vazbě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého a čtyřiadvacetiletého muže, které obvinili ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Třiadvacetiletého muže dále obvinili z přečinů porušování domovní svobody a neoprávněného užívání cizí věci.

Obvinění muži měli společně na začátku června letošního roku navštívit jednu z menších obcí na Chebsku. Tam si měli všimnout zaparkovaného a nezajištěného osobního automobilu značky Škoda, který odcizili. Ve vozidle se navíc nacházel kanystr s naftou, svazek klíčů nebo pracovní přilby. S vozidlem měli následně přejet do Spolkové republiky Německo, kde byli vypátráni německými policisty.

O dva týdny později měl mladší muž v Chebu vstoupit na pozemek rodinného domu. Následně přišel k zaparkovanému vozidlu značky Suzuki, se kterým odjel. Ve vozidle se nacházela také peněženka s osobními doklady a platební kartou. S vozidlem měl přejet do jiné ulice, kde ho odstavil. Odcizenou platební kartu si měl následně opatřit starší čtyřiadvacetiletý muž, který se pokusil o jeden výběr finanční hotovosti v bankomatu.

Posledních krádeží se měl dopustit třiadvacetiletý muž v neděli 10. září letošního roku. Nejdříve měl kolem čtvrté hodiny ranní v Chebu vniknout do neuzamčeného vozidla značky Mercedes-Benz, ze kterého odcizil mobilní telefon, bezdrátová sluchátka nebo hodinky. O několik málo minut později vniknul do jednoho z restauračních zařízení. To prohledal a odcizil z něj finanční hotovost či deset lahví alkoholu. V posledním případě se obviněný muž vydal v odpoledních hodinách do Aše. Tam odcizil osobní automobil značky Škoda, se kterým odjel do jedné obce na Chebsku.

Policisté se případy usilovně zabývali a třiadvacetiletého muže se jim podařilo krátce po poslední krádeži zadržet.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného třiadvacetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny oběma mužům hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byli za krádeže v minulosti pravomocně odsouzeni.

nprap. Jan Bílek

14.9.2023

