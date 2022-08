Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Odcizili elektroniku za půl milionu korun

OLOMOUC - Za důmyslný způsob krádeže jim v krajním případě hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Olomoučtí kriminalisté obvinili dva cizince ve věku 42 a 41 let ze spáchání přečinů krádeže, krádeže ve stádiu pokusu a poškození cizí věci, kterých se měli dopustit v Olomouckém a Zlínském kraji.

V listopadu loňského roku jsme zaznamenali případ krádeže zboží za bezmála půl milionu korun v prodejně mobilních telefonů v olomouckém obchodním domě.

Z provedeného šetření kriminalisté zjistili, že se jednalo o promyšlený způsob krádeže. Jeden z mužů se měl za pomoci druhého ukrýt na veřejných toaletách obchodního domu a zde vyčkat až do zavírací doby. Poté se měl přemístit do prodejny mobilních telefonů, ze které měl odcizit téměř 80 kusů elektroniky, sestávající se především z mobilních telefonů, tabletů, datových kabelů a paměťových karet. Současně za pomoci klíče, který našel v prodejně, měl z trezoru ukrást téměř 60 000 korun. Vše si uschoval do sportovních tašek a ukrytý vyčkal až do otvírací doby. Krátce po otevření obchodního centra jej měl druhý muž na toaletách vyzvednout a společně i s nakradenými věcmi měli místo opustit.

Olomoučtí kriminalisté na případu několik měsíců usilovně pracovali. Postupným rozkrýváním získaných poznatků a také díky důkladné analýze modus operandi u obdobné trestné činnosti páchané na celém území České republiky dospěli k závěru, že krádež mají na svědomí právě dva výše zmínění muži cizí státní příslušnosti.

Klec spadla o uplynulém víkendu během jejich neúspěšného pokusu o další vloupání, tentokrát do obchodního domu ve Zlíně. Způsob provedení víceméně kopíroval podobu olomouckého případu. Krátce po spáchání činu oba muže zadržela zásahová jednotka za přítomnosti olomouckých a zlínských kriminalistů.

Kriminalisté dali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který soud akceptoval. Trestní stíhání probíhá vazebně. Cizincům v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

V současné době kriminalisté také prověřují, zdali obvinění nemají na svědomí ještě další skutky obdobného charakteru spáchané v rámci České republiky.

por. Bc. Petra Vaňharová

9. srpna 2022

vytisknout e-mailem