Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizila platební kartu s pin kódem

KARLOVARSKO – Provedla několik plateb a výběrů.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku čtyřiadvacetileté ženě z Karlovarska.

Čtyřiadvacetiletá žena si měla v první polovině listopadu letošního roku v Karlových Varech objednat jednu z taxislužeb. Řidiči měla sdělit, že potřebuje do obce na Plzeňsku pro své příbuzné a zpět do Karlových Varů. Při jízdě si měla všimnout u opěradla mezi sedadly platební karty i s pin kódem řidiče. Žena měla využít chvíle nepozornosti sedmasedmdesátiletého muže a platební kartou odcizit. Po příjezdu zpět do Karlových Varů za cestu zaplatila a odešla. Během čtyř dní měla žena na území Karlových Varů u účtu muže vybrat finanční hotovost nejméně ve třinácti případech. Provést měla také nejméně čtrnáct platebních transakcí.

Svým jednáním měla způsobit škodu přibližně 135 tisíc korun.

V případě prokázání viny ženě hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobila větší škodu.

Prevence:

- Nikdy nenechávejte u své platební karty poznamenaný PIN kód.

- Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte.

- Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN kód.

- Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně od karty.

nprap. Jan Bílek

7.12.2022

