Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizila platební kartu

KARLOVARSKO – Ženě hrozí až tříleté vězení.

Devětadvacetiletá žena měla v pondělí 10. srpna letošního roku odcizit platební kartu. O několik hodin později měla s dvaapadesátiletým mužem vyrazit do několika prodejen potravin v Karlových Varech a odcizenou platební kartou uhradit svůj nákup. Kromě toho měla dvojice nakupovat také na čerpacích stanicích. Během několika hodin tak měla dvojice neoprávněně platit odcizenou platební kartou v devíti případech. Druhý den měla dvojice v ranních hodinách opět vyrazit do prodejen potravin a svůj nákup se opět snažila zaplatit odcizenou platební kartou, ale to se jim již nepovedlo, neboť majitel kartu zablokoval.



Dvojice tímto jednáním způsobila majiteli platební karty škodu přibližně dva tisíce korun.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání a dvojici obvinili ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Žena byla navíc obviněna z přečinu krádeže.

V případě prokázání viny hrozí devětadvacetileté ženě trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustila opakovaně. Dvaapadesátiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

5. 11. 2020

