Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizila alkohol a další drobnosti

CHEBSKO – Cizinka již byla v minulosti za krádeže pravomocně odsouzena.

Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně sdělili dvaačtyřicetileté cizince podezření ze spáchání přečinu krádeže.



Obviněná měla přijít ve středu 24. března letošního roku v odpoledních hodinách do obchodního domu v Mariánských Lázních. Několik minut měla procházet prodejnou a vkládat různé zboží do nákupního košíku. Kromě toho si měla uschovat do své kabelky dvě lahve alkoholu a několik dalších drobností. Následně měla za zboží v nákupním košíku zaplatit a poté chtěla obchodní dům opustit. Po několika metrech byla ovšem zastavena ostrahou prodejny, která si všimla toho, že cizinka odcizila několik výrobků.



V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož za krádeže již byla v minulosti pravomocně odsouzena.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 3. 2021

