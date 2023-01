Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil vše, co našel

SOKOLOVSKO – Způsobil škodu přibližně 30 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvaadvacetiletému muži ze Sokolovska.

Podezřelý muž se měl v době od druhé poloviny září loňského roku do první poloviny ledna letošního roku dopustit v Chodově na Sokolovsku nejméně čtyř krádeží.

Na konci října loňského roku si měl všimnout na jednom z parkovišť zaparkovaného vozidla značky Škoda. U toho se měly nacházet volně položené čtyři kusy zimních pneumatik, které odcizil a z místa odešel.

V dalším případě měl v první polovině prosince loňského roku mezi druhou a třetí hodinou ranní přijít k jednomu z restauračních zařízení. I přes uzamčené dveře měl vniknout do vnitřních prostor provozovny. Poté si měl všimnout jedné ze skříněk, do které se dostal a odcizil z ní finanční hotovost. Dále měl přistoupit k šuplíku, který se nacházel pod barem, ze kterého odcizil kasírtašku i s tržbou. Muž měl následně i s odcizenými věcmi z místa odejít. O pouhé tři dny později krátce před třiadvacátou hodinou měl u jednoho z panelových domů demontovat a odcizit magnetický zámek.

Poslední krádeže se měl dopustit od konce prosince loňského roku do pondělí devátého ledna letošního roku. To si měl všimnout pootevřených dveří u jedné z garáží, do které následně vstoupil. Tu měl prohledat a odcizit z ní různé oblečení a rybářské vybavení.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 30 tisíc korun.

Na základě rozhodnutí okresního soudu v Sokolově byl dvaadvacetiletý muž odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

nprap. Jan Bílek

30.1.2023

