Odcizil vše, co mohl

KARLOVARSKO – Skončil ve vazbě.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný muž se měl od první poloviny července do úterý 15. srpna letošního roku dopustit v Karlových Varech nejméně čtyř krádeží.

První krádeže se měl jednačtyřicetiletý muž dopustit krátce před šestou hodinou ranní. To měl vniknout do jedné z půjčoven, odkud z neuzamčené skříně odcizil platební terminál a notebook. O pouhý den později měl poškodit jedno z oken bytu, do kterého následně vstoupil. Byt prohledal a odcizil z něj několik druhů elektroniky, jako například televizor nebo herní konzoli. Dále odcizil různé druhy šperků, finanční hotovost nebo také dvě peněženky, ve kterých se nacházely osobní doklady a tři platební karty.

V první polovině srpna krátce před pátou hodinou ranní měl vstoupit na jeden z pozemků rodinného domu. Ze zahrady následně odcizil vodní čerpadlo a z pergoly ruční vysavač. Jen o několik málo minut později měl vstoupit na další pozemek rodinného domu, odkud se dostal do neuzamčené garáže. Z ní odcizil svazek klíčů, díky kterému se dostal do uzamčené kůlny a druhé garáže. Z těch poté odcizil například rybářské vybavení.

Poslední krádeže se měl dopustit v úterý 15. srpna letošního roku krátce před čtvrtou hodinou ranní. To měl vniknout do jednoho z domů, kde si na chodbě všiml volně stojícího elektrického kola, které bylo zabezpečeno elektronickým zámkem. Kolo odcizil a z místa odešel.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Svým jednáním způsobil celkovou škodu přibližně 140 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu.

nprap. Jan Bílek

21.8.2023

