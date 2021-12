Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil vozidlo z 2. světové války

CHEBSKO – Způsobil škodu přibližně 400 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněný muž měl v polovině letošního roku vniknout do neobydleného rekonstruovaného rodinného domu v Chebu. Ten měl prohledat a nakonec odcizit čtyři zarámované obrazy a porcelánový pamětní talíř. Poté měl poničit vrata do garáže a vniknout do objektu. V garáži měl objevit vozidlo z 2. světové války značky JEEP WILLYS, se kterým měl nakonec odjet a taktéž ho tedy odcizit.

Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 400 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži, který je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost, trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu.

nprap. Jakub Kopřiva

15. 12. 2021

