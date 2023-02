Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Odcizil vozidlo přímo z garáže

Český Krumlov – Muž vyrazil s vozidlem na výlet, to však nebylo jeho.

Policisté z obvodního oddělení v Českém Krulově v těchto dnech sdělili podezření třicetiletému muži z Českokrumlovska, kterého podezírají ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Muž si ve středu dne 8. 2. 2023 ve večerních hodinách při procházení ulicí U Stromovky v Českém Krumlově všiml otevřené garáže, kterou se rozhodl prohledat. Uvnitř nalezl nejen zaparkované vozidlo tovární značky Volkswagen Golf Plus, ale i klíče. Pachatel si tak následně od poškozeného vozidlo „vypůjčil“ a vyrazil na výlet. Z Českého Krumlova jel do Černé v Pošumaví a odsud následně vyrazil do Prahy. V tu chvíli už bylo po vozidle vyhlášeno celostátní pátrání. Pachatel chtěl následující den vozidlo vrátit, a tak v odpoledních hodinách vyrazil z Prahy zpět do Českého Krumlova. Ještě v Praze ho však v kradeném vozidle zastavili policisté z pohotovostní a motorizované jednotky, kteří ho na místě zadrželi. Muž tak nyní do čtrnácti dnů poputuje před soud, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

13. února 2023

