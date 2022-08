Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil věci své matce

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný muž měl ve druhé polovině srpna letošního roku bydlet společně se svou matkou v jednom z bytů v Karlových Varech, ze kterého jí měl odcizit finanční hotovost nebo různou elektroniku, jako například mobilní telefon, sloupový ventilátor nebo reproduktor. Poté, co na krádeže žena přišla, měla mu sdělit, že si nepřeje, aby u ní dále bydlel a tak její syn z bytu odešel.

O týden později měl muž opět přijít k vstupním dveřím bytu své matky, do kterých měl bouchat a kopat. Matka ho vpustila do bytu, kde jí měl syn začít okamžitě vulgárně urážet. Poté měl začít pěstmi bouchat do dveří, které poškodil. Následně měl své matce z peněženky odcizit platební kartu. Z další místnosti se měl pokusit odcizit mobilní telefon, o který se s ženou přetahoval. Při tom jí měl opět vulgárně urážet. Ženě se mělo podařit mu vytrhnout svůj mobilní telefon z ruky a utéct z bytu. Její syn za ní ale běžel a matku v suterénu domu dostihl. Tam jí měl fyzicky napadnout, odcizit jí mobilní telefon a z domu ihned utéct.

Policisté se začali případem okamžitě zabývat a pětatřicetiletého muže do pár desítek minut zadrželi.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 40 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na rozhodnutí si tak muž počká v policejní cele.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jan Bílek

25.8.2022

