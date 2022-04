Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil různé oblečení

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiatřicetiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněný muž měl v první polovině července loňského roku v Chebu násilím vniknout do vnitřních prostor jedné z budovy. Uvnitř měl muž zpřeházet uložené věci, na které narazil. Následně měl vstoupit do další místnosti, ve které měl za použití násilí vniknout do šatních skříní. Z těch měl následně odcizit především oblečení a několik párů bot. Ihned poté měl z místa odejít.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

29.4.2022

