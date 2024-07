Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil přibližně 13 tisíc litrů pohonných hmot

CHEBSKO – Nyní mu hrozí až pětileté vězení.

Chebští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání čtyřiapadesátiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání přečinu zpronevěry.

Obviněný muž pracoval jako řidič nákladního vozidla značky Mercedes-Benz u jedné z regionálních přepravních společností a v rámci této pracovní pozice mu byla svěřena tankovací karta. A toho měl muž zneužít, protože od začátku července roku 2023 do zhruba poloviny ledna roku následujícího měl provést téměř 50 neoprávněných tankování. Ve všech případech tankoval pro svou vlastní potřebu do připravených kanystrů. Ve všech případech měl muž natankovat mnohem větší množství nafty, než se reálně do uvedeného vozidla značky Mercedes-Benz mohlo vejít. Celkově si měl takto do svých kanystrů v průběhu několika měsíců natankovat téměř 11 tisíc litrů motorové nafty.

V dalších téměř patnácti případech měl muž takto tankovat v době, kdy neměl nařízenou služební cestu a uvedené nákladní vozidlo značky Mercedes-Benz bylo zaparkováno v areálu společnosti. Takto měl tankovat na různých místech na Chebsku.

Čtyřiapadesátiletý muž tak ve všech zhruba šedesáti případech zneužil svěřenou tankovací kartu. Celkově si pro své účely natankoval přibližně 13 tisíc litrů pohonných hmot a společnosti způsobil celkovou škodu téměř 500 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

23. 7. 2024

