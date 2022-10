Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil pohonné hmoty

KARLOVARSKO - Způsobil škodu přibližně 21 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - Rybáře sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže čtyřiačtyřicetiletému muži ze Sokolovska.

Ten měl od druhé poloviny července do první poloviny srpna letošního v několika obcích na Karlovarsku natankovat na různých čerpacích stanicích přibližně 360 litrů pohonných hmot do připravených nádob, které měl uložené v zavazadlovém prostoru. Na čerpací stanice měl vždy přijet s vozidlem značky Škoda bez registračních značek. Po natankování pohonných hmot měl ale místo zaplacení nasednout do vozidla a z místa odjet.

O několik dní později měl v jednom městě na Karlovarsku vstoupit do jednoho z panelových domů. Následně měl vejít do volně přístupně kočárkárny, ze které měl následně odcizit jízdní kolo.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 21 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

13.10.2022

