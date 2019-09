Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odcizil pneumatické kladivo

PLZEŇ - Policisté pátrají po odcizeném pneumatickém kladivu. Pomozte s objasněním věci.

Policisté obvodního oddělení Plzeň 4 vedou prověřování v trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že v době od 19. do 22. července 2019 na koleji železniční tratě Chrást – Stupno urazil nezjištěným nástrojem visací zámek, kterým byly uzamčené a zajištěné dveře do zde odstaveného pracovního železničního vagonu. Pachatel následně vnikl do vnitřního prostoru tohoto vagonu, který prohledal a odcizil pneumatické kladivo zn. GT-3500GE. Jedná se o identické nářadí, které není běžné.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli podat informace o výskytu nebo pohybu tohoto nářadí, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158 a přispěli tak k řádnému objasnění věci.

nprap. Michaela Raindlová

Odkazy do noveho okna GT-3500- pneumatické kladivo Detailní náhled

vytisknout e-mailem