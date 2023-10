Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Odcizil návěs, byl dopaden

CHOMUTOVSKO - Ani kompletní maskování odcizeného návěsu nezabralo; Důvěřivost se ženě vymstila.

Až pětiletý trest hrozí u soudu mladému muži, který měl v létě odcizit návěs v hodnotě 150 tisíc korun odstavený v Chomutově.

Krádež byla oznámena řidičem přepravní společnosti, která návěs vlastní. Když dotyčnému volali známí, že na „jeho“ místě návěs nestojí, myslel si nejdřív, že jde o žert. Pak se však přesvědčil, že ho někdo skutečně odcizil. Kriminalisté rozběhli rozsáhlé šetření, na jehož konci byl úspěch. Podařilo se jim odcizený návěs vypátrat a zjistit, kdo za jeho krádeží stojí. Dotyčný se pod tíhou důkazů ke krádeži přiznal. Prý kolem odstaveného návěsu dlouho jezdil, až si řekl, že by ho mohl vrátit zpátky do života. On sám se zabývá nákladní dopravou, takže se rozhodl, že návěs upraví a bude ho používat. Akci uskutečnil v brzkých ranních hodinách, kdy ho zapojil za tahač a odjel s ním na Mostecko. Tam ho nechal pár dní stát pro případ, že by si pro něj někdo přijel. Poté ho odvezl na jiné místo. Návěs pak upravil, přestříkal a obrousil VIN kód. Ani tyto úpravy mu však nebyly nic platné, policisté návěs vypátrali a zjistili, že se skutečně jedná o ten, který byl odcizen.

Vyšetřovatel muže obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

Důvěřivost se ženě vymstila

Na svou ochotu doplatila žena z Kadaně, která vyhověla prosbě muže, jenž ji na ulici požádal o cigaretu. Možná proto, že dotyčného znala „od vidění“ a protože ji bolelo rameno, nabídla mu, aby si cigarety sám vyndal z batohu, který měla na zádech. Muž tedy otevřel batoh a uvnitř uviděl peněženku, v níž byla viditelně zasunutá dvoutisícová bankovka. V tu chvíli ho cigarety přestaly zajímat a místo nich z otevřené peněženky nepozorovaně vytáhl peníze. Ženě pak řekl, že se jí v batohu nebude hrabat a odešel.

Když okradená zjistila, co se stalo, obrátila se na policisty. Zloděje jim popsala a sdělila jim jeho křestní jméno. Díky tomu se policistům podařilo zjistit jeho totožnost a 29letý muž tak skončil v jejich rukou. V tomto týdnu mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 10. října 2023

