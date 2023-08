Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil jízdní kolo a finanční hotovost

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže pětačtyřicetiletému muži ze Sokolovska.

Podezřelý muž se měl během tří dnů dopustit v Karlových Varech krádeží nejméně ve třech případech. V prvním případě měl poškodit dveře u jednoho z domů. Otvorem se následně dostal do vnitřních prostor, kde prohledal šatny a sklad, přičemž nic neodcizil. Dále měl na pozemku domu poškodit garáž, do které se ale nakonec nedostal a nic z ní neodcizil. Poté pozemek opustil.

V dalším případě se měl muž dostat na volně přístupný pozemek, kde si všimnul nezabezpečeného jízdního kola. To odcizil a z místa odešel. Poslední krádeže se měl dopustit v jednom z prodejních stánků. Poté, co do něj vniknul, ho prohledal. Ze stánku odcizil příruční pokladnu s finanční hotovostí a také mobilní telefon.

Svým jednáním měl způsobit škodu na poškozených a odcizených věcech téměř 23 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl za krádeže v minulosti pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

9.8.2023

vytisknout e-mailem