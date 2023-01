Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil, co mohl

SOKOLOVSKO – Skončil ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvacetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a porušování domovní svobody.

Ten si měl v polovině listopadu loňského roku v jednom městě na Sokolovsku vyhlédnout jedno ze zaparkovaných vozidel, které nebylo zajištěné. Následně se měl dostat dovnitř vozidla, které prohledal a odcizil z něj kanystr s vodou do ostřikovačů, kanystr oleje nebo autorádio. Ve stejném období si měl v Karlových Varech všimnout vozidla značky Škoda. Do toho následně vniknul a našel v něm klíč. Poté měl sdělit svému sedmadvacetiletému známému, který se s ním na místě nacházel, že se jedná o vozidlo jeho kamaráda, a že chce odvést do Chodova na Sokolovsku. S tím tedy sedmadvacetiletý muž souhlasil, nasedl do vozidla a odjel společně s dvacetiletým mužem. Vozidlo bylo o pár dní později vypátráno na základě oznámení oznamovatele v Chodově, přičemž mělo poškozené dveře u řidiče nebo kryt autobaterie. Z vozidla byla odcizena SPZ a autobaterie.

V první polovině prosince loňského roku si měl opět v Chodově vyhlédnout zaparkované vozidlo značky Škoda. Poté, co překonal centrální uzamčení, do vozidla vstoupil a prohledal ho. Následně z něj měl odcizit klíč k jinému osobnímu automobilu a montážní vzduchovou pistoli.

Poslední krádeže se měl dvacetiletý muž dopustit v první polovině ledna letošního roku v menším městě na Sokolovsku. To měl vstoupit na pozemek u rodinného domu, ze kterého se dostal ke garáži. Neuzamčenými dveřmi se poté do garáže dostal. Měl jí prohledat a odcizit z ní různé nářadí. Poté z místa odešel.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 37 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného dvacetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

16.1.2023

vytisknout e-mailem