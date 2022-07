Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil, co mohl

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci třiatřicetiletému muži z Karlových Varů.

Třiatřicetiletý muž měl v sobotu 16. července krátce před jednadvacátou hodinou v Karlových Varech vniknout do garáže u jednoho z domů, přičemž poškodil vstupní dveře. Garáž měl prohledat a při tom měl být přistižen majitelem, který věc ihned oznámil na linku 158. Podezřelý muž měl následně z garáže utéct, aniž by něco odcizil. O dva dny později měl třiatřicetiletý muž vniknout v Karlových Varech do jednoho z domů. Následně měl vstoupit do prvního patra, kde měl vniknout do kosmetického salónu. Ten měl prohledat a odcizit z něj finanční hotovost nebo notebook. Poté měl z budovy ihned odejít.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 20 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí až na tři roky, jelikož byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

27.7.2022

